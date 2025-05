Mannheim. Ein 29-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung am Dienstagabend schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, kam es gegen 19.05 Uhr in der Breiten Straße in Mannheim im Bereich des Quadrats R1 zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Der 29-Jährige erlitt eine schwere Stichverletzung.