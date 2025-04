Friedberg (dpa/lhe) - Im Streit soll ein Mann in Friedberg zum Messer gegriffen und seinen Kontrahenten schwer am Hals verletzt haben. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Opfer nach dem Angriff am Sonntagvormittag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der 43-Jährige sei mittlerweile außer Lebensgefahr.