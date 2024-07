Mann mit Machete schwer verletzt

Limburg (dpa/lhe) - Mit einer Machete ist ein Mann in Limburg schwer verletzt worden. Der 45-Jährige habe am Sonntag notoperiert werden müssen, teilte die Polizei in Wiesbaden mit. Das Opfer sei in einem Mehrfamilienhaus mit anderen in Streit geraten. Der Konflikt habe sich in den Vorgarten des Gebäudes verlagert, Passanten zufolge wurde laut gestritten. Dann sei eine Person zu einem Pkw gegangen und habe einen Schlagstock und eine Machete geholt. Der Täter habe auf den 45-Jährigen eingeschlagen und mit der Machete zugestochen.