18-Jähriger soll Schule in Brand gesetzt haben: Prozess

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein 18-Jähriger soll in Frankfurt-Griesheim eine Schule in Brand gesetzt haben - und muss sich nun dafür vor Gericht verantworten. Am Mittwoch (9.00 Uhr) beginnt der Prozess vor dem Amtsgericht Frankfurt. Der Anklage zufolge drang der Angeklagte im September 2021 nachts in das Schulgebäude ein und legte ein Feuer, bei dem ein Schaden von mehr als 100.000 Euro entstand. Die Hintergründe dafür sind unklar.