Mutmaßlicher Rechtsextremist soll Gewalttat geplant haben

Frankfurt (dpa) - Ein 18-jähriger mutmaßlicher Rechtsextremist aus dem hessischen Kreis Limburg-Weilburg steht unter dem Verdacht, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. Der Mann sei in Untersuchungshaft genommen worden, teilten die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das hessische Landeskriminalamt (LKA) in Wiesbaden am Montag mit.