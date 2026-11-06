182 Waldbrände in Hessen - Schadfläche fast vervierfacht
Mehr als 180 Waldbrände wurden 2026 in Hessen registriert – deutlich mehr als im Vorjahr. Vor allem Südhessen war betroffen. Was machte den Waldboden in diesem Jahr so anfällig für Feuer?
Kassel/Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen sind in diesem Jahr nach bislang vorliegenden Daten des Hessischen Forstministeriums und des Landesbetriebs HessenForst 182 Waldbrände registriert worden. Die Schadfläche beträgt demnach rund 58,5 Hektar - das entspricht etwa 82 Fußballfeldern. Im Vorjahr zählte das Ministerium 116 Brände auf rund 15,4 Hektar. Damit hat sich die Schadfläche fast vervierfacht.
Im Jahr 2026 hätten ausbleibende Niederschläge gepaart mit hohen Temperaturen den Waldboden und die bodennahe Vegetation stark ausgetrocknet, hieß es zur Ursache der Zunahme der Brände. Am stärksten betroffen war den Angaben zufolge Südhessen, insbesondere die Forstämter Hanau-Wolfgang, Groß-Gerau und Königstein. Der finanzielle Schaden wird landesweit mit rund 440.000 Euro beziffert.