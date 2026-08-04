Ministerium: 100 Waldbrände in Hessen seit Jahresbeginn

Wiesbaden/Offenbach (dpa) - Nach Abgaben des hessischen Forstministeriums gab es seit Jahresbeginn etwa 100 Waldbrände in Hessen. Sie betrafen eine Fläche von rund 165.000 Quadratmetern - etwa 23 Fußballfelder.

Und die Gefahr ist nicht gebannt: Nach aktuellen Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) besteht in weiten Teilen Hessens hohe Waldbrandgefahr. Ergiebige, landesweite Niederschläge sind nicht in Sicht. Die höchste Gefahrenstufe (5, sehr hohe Gefahr) sieht der DWD aktuell in Frankfurt, Offenbach sowie in und um Darmstadt.

Am Montag rief das Ministerium die erste von zwei Alarmstufen (Alarmstufe A) für die Forstverwaltung in Hessen aus. «Insbesondere die Bodenvegetation, aber auch unverwertbares Kronenrestholz, Reisigmaterial und abgestorbene Bäume sind inzwischen stark ausgetrocknet und können somit leicht entzündbares Material darstellen», hieß es zur Begründung.