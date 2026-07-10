Trockenheit

Waldbrandgefahr steigt - Was gilt jetzt?

Ein Funke kann schon einen Flächenbrand auslösen. Behörden mahnen zu äußerster Vorsicht.

Menschliches Fehlverhalten ist meist Auslöser. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Menschliches Fehlverhalten ist meist Auslöser. (Archivbild)

Kassel (dpa/lhe) - Die anhaltende Trockenheit und wieder steigende Temperaturen führen in den kommenden Tagen zu einer deutlichen Verschärfung der Waldbrandgefahr in Hessen. Am Wochenende spitze sich die Situation zu, teilte der Landesbetrieb Hessenforst mit. Für Südhessen und Teile Mittelhessens werde bereits am Samstag eine hohe Gefahrenstufe erwartet. Am Sonntag werde dann für weite Teile ganz Hessens die Gefahrenstufe vier auf einer fünfstufigen Skala erwartet.

Hessenforst zufolge gab es seit Beginn des Jahres bereits rund 50 Waldbrände auf einer Fläche von rund 65.000 Quadratmetern. Der Landesbetrieb fordert die Menschen zu besonderer Vorsicht auf.

Was jetzt gilt: Offenes Feuer oder Rauchen sind im Wald und in der Nähe des Waldes untersagt. Grillen ist nur auf ausgewiesenen Plätzen erlaubt. Fahrzeuge sollten in keinem Fall auf trockenen Grünflächen geparkt werden, da bereits kleinste Funken ein Feuer entfachen können. «Rund 90 Prozent der Waldbrände in Deutschland sind auf menschliches Fehlverhalten zurückzuführen.»

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