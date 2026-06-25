Waldbrandgefahr: Zehn Bitten des Forstministeriums
Schon 40 Waldbrände wurden seit Januar in Hessen gezählt – das Land ruft zu besonderer Vorsicht unter Bäumen auf. Was sollten Waldbesucher beim Parken, Spazieren und Grillen beachten?
Wiesbaden (dpa/lhe) - Seit Jahresbeginn hat es in Hessen bereits rund 40 Waldbrände auf einer Fläche von umgerechnet sechs Fußballfeldern gegeben - wegen der anhaltenden Trockenheit warnt das Land vor weiteren Risiken. Das Forstministerium in Wiesbaden spricht von einer «mittleren bis hohen Waldbrandgefahr». In Südhessen könne sie in den kommenden Tagen lokal und vorübergehend auch sehr hoch sein. Konkret bittet die Behörde Waldbesucher:
- Besonders wachsam zu sein.
- Sich an das generelle Rauchverbot im Wald zu halten.
- Keine Zigarettenkippen aus Autofenstern zu werfen.
- Außerhalb ausgewiesener Grillstellen kein Feuer zu entfachen.
- Auf Grillplätzen darauf zu achten, dass kein Funkenflug entsteht.
- Grillfeuer bei Verlassen des Ortes vollständig zu löschen.
- Verständnis für die Schließung von Grillplätzen zu zeigen.
- Zufahrtswege in die Wälder nicht mit Autos zu blockieren.
- Fahrzeuge nicht über trockenem Bodenbewuchs zu parken.
- Bei einem Waldbrand sofort den Notruf der Feuerwehr (112) zu alarmieren.
Das Forstministerium rechnet nach eigenen Angaben vorerst von Sonntag an mit leichtem Regen und einer «etwas abnehmender Waldbrandgefahr» an den Folgetagen.