19-Jähriger aus Tübingen in Norditalien tödlich verunglückt
Ein 19-jähriger Tourist aus Tübingen kommt am Comer See ums Leben. Er soll einem Ball nachgelaufen sein und stürzte in ein Bachbett.
Como (dpa/lsw) - Ein 19 Jahre alter deutscher Tourist ist im norditalienischen Argegno am Comer See tödlich verunglückt. Der junge Mann stammte aus Tübingen, wie die Stadt auf Nachfrage bestätigte. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa stürzte er am Wochenende in ein Bachbett, als er einem weggerolltem Ball hinterherlief. Dabei erlitt er demnach tödliche Verletzungen. Zuvor hatte die «Südwest Presse» berichtet.
Zwei vorbeikommende Wanderer entdeckten den leblosen Körper in dem Wildbach Telo und alarmierten die Rettungskräfte. Trotz Wiederbelebungsversuchen konnte der junge Mann nicht gerettet werden.
Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Tourist eine Absperrung überstiegen haben, um einen Ball zurückzuholen. Dabei habe er das Gleichgewicht verloren und sei von einer rutschigen Böschung mehrere Meter in den Bach gestürzt, meldete Ansa. Die genaue Unfallursache wird von den Carabinieri untersucht. Ein Freund, der mit dem 19-Jährigen im Urlaub war, steht demnach unter Schock.