29-Jähriger bei Autounfall tödlich verunglückt

Wächtersbach (dpa/lhe) - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos ist ein 29-jähriger Fahrer in der Nacht zum Mittwoch in Wächtersbach tödlich verunglückt. Ein 31-jähriger Autofahrer sei schwer verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Er schwebe nicht in Lebensgefahr. Der 29-Jährige sei mutmaßlich wegen überhöhter Geschwindigkeit mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und daraufhin mit dem anderen Wagen kollidiert. Er sei noch an der Unfallstelle im Main-Kinzig-Kreis verstorben.