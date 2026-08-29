19-jähriger Autofahrer flieht über rote Ampel und Gehweg

Limburg (dpa/lhe) - Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist bei der Flucht vor einer Polizeikontrolle in Limburg über einen Gehweg, einen Standstreifen und eine rote Ampel gefahren. Der Fahrer sei am Freitagabend wegen «Driftversuchen in das Visier einer Streife» geraten, teilte die Polizei mit.

Nachdem die Streife ihm Anhaltezeichen gegeben hätten, habe er beschleunigt, statt anzuhalten. Er habe vorausfahrende Fahrzeuge mit einer Lichthupe genötigt und sie teils über den Gehweg überholt. Zudem sei er ungebremst über eine rote Ampel gefahren und habe auf der A3 schließlich Fahrzeuge rechts über den Standstreifen überholt. Die Polizei habe die Verfolgung zunächst abbrechen müssen.

Der Fahrer und das Auto seien durch Ermittlungen aber festgestellt worden, hieß es. Das Auto, das Mobiltelefon und der Führerschein des 19-Jährigen seien sichergestellt worden. Gegen ihn werde wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs und Nötigung im Straßenverkehr ermittelt.