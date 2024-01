Ebersburg (dpa/lhe) - Ein Autofahrer hat in Ebersburg (Landkreis Fulda) wohl eine rote Ampel übersehen und ist bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 73-Jährige war trotz roten Lichts am Freitag auf eine Kreuzung gefahren, wie die Polizei mitteilte. Eine von der Seite kommende 42-Jährige konnte mit ihrem Auto nicht mehr rechtzeitig ausweichen und stieß mit dem Wagen des Mannes zusammen. Er wurde dabei schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.