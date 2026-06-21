Verfolgungsfahrt

19-Jähriger flüchtet mit Tempo 180 vor der Polizei

Mit 180 Sachen auf und davon: Ein 19-Jähriger riskiert alles auf der Flucht vor der Polizei. Was die Beamten in seinem Auto fanden.

Der 19-Jährige lieferte sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Der 19-Jährige lieferte sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. (Symbolbild)

Sinsheim (dpa/lsw) - Mit bis zu 180 km/h ist ein 19 Jahre alter Autofahrer in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) mit seinem Wagen vor der Polizei geflüchtet. Die Verfolgungsfahrt endete mit seiner Festnahme, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Fahrer am Morgen auf einem Parkplatz aufgefallen, weil er dort mit seinem Auto im Kreis driftete. Der 19-Jährige entzog sich einer Polizeikontrolle und flüchtete schließlich mit seinem Wagen vor der Polizei über Landstraßen und durch angrenzende Ortschaften. Dabei missachtete er Verkehrsregeln und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Die Polizei konnte den Fahrer schließlich stoppen und festnehmen.

Die Beamten fanden unter anderem eine Schreckschusswaffe und Haschisch in seinem Auto. Bei einer späteren Durchsuchung der Wohnung des Mannes fand die Polizei unter anderem eine fünfstellige Summe Bargeld, eine weitere Schreckschusswaffe mit Munition und Falschgeld. Das Auto des 19-Jährigen und sein Führerschein wurden beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

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