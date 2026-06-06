Rhein-Neckar-Kreis

Driftmanöver: 21-Jähriger flüchtet vor der Polizei

Ein Autofahrer ignoriert Anhaltesignale und liefert sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei - mit bis zu 125 km/h. Warum seine Flucht abrupt endete.

Blaulicht, Martinshorn und Leuchtschrift «Stopp Polizei» - mit vielen Mitteln versuchte die Polizei, den Mann zum Anhalten zu bewegen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Blaulicht, Martinshorn und Leuchtschrift «Stopp Polizei» - mit vielen Mitteln versuchte die Polizei, den Mann zum Anhalten zu bewegen. (Symbolbild)

Brühl (dpa/lsw) - Nach Driftmanövern auf einem Parkplatz in Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) hat sich ein 21-Jähriger eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Beim Erblicken des Streifenwagens mit Anhaltesignalen sei er mit seinem Auto geflüchtet und dann deutlich zu schnell gefahren, teilte die Polizei mit. Alle Anhaltesignale – Blaulicht, Martinshorn und Leuchtschrift «Stopp Polizei» - habe er ignoriert. 

Die Flucht gegen Mitternacht endete den Angaben zufolge, als der 21-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen verlor, von der Straße abkam und sein Auto gegen ein Verkehrsschild stieß. Das Fahrzeug wurde dabei so beschädigt, dass er nicht mehr weiterfahren konnte. Der Mann Fahrer wurde festgenommen, sein Auto abgeschleppt. 

Gegen den jungen Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Warum der 21-Jährige vor der Polizei flüchtete, sei unklar, hieß es. Andere Verkehrsteilnehmer seien bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht gefährdet gewesen. Die höchste festgestellte Geschwindigkeit betrug etwa 125 Kilometer pro Stunde außerhalb geschlossener Ortschaften.

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Als Driften wird ein Fahrmanöver bezeichnet, bei dem das Fahrzeug in einer Kurve die Bodenhaftung an der Hinterachse verliert.

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