Betrunkener liefert sich Verfolgungsfahrt auf Autobahn

Wangen im Allgäu (dpa/lsw) - Ein betrunkener Autofahrer ohne Führerschein hat sich auf der Autobahn 96 bei Wangen (Kreis Ravensburg) eine gefährliche Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Sie ermittelt eigenen Angaben nach wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und des Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz. Bundespolizisten hatten den 36-Jährigen am Montagabend einer Grenzkontrolle unterziehen wollen und bereits bemerkt, dass er leichte Schlangenlinien fuhr.

Der Mann soll die Haltesignale ignoriert und beschleunigt haben. Laut Polizei fuhr mit teils über 160 Stundenkilometern Richtung München davon, nutzte mehrere Fahrspuren und den Pannenstreifen, bremste zwischendurch stark ab, fuhr zwischenzeitlich von der Autobahn ab und wieder darauf auf und streifte auch einen anderen Wagen. An der Anschlussstelle Leutkirch-West stoppte die Polizei den Mann und nahm ihn fest. Laut Alkoholvortest hatte er mehr als zwei Promille und musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Im Besitz einer Fahrerlaubnis war er nicht. In einer Sporttasche fanden die Polizisten kleinere Mengen Testosteron.