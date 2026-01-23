Polizist fast überfahren - Haftbefehl nach Verfolgungsfahrt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei soll ein Autofahrer einen Beamten in Frankfurt fast überfahren haben. Die Verfolgungsjagd begann in der Nacht auf Donnerstag auf der Autobahn 661 und zog sich bis in den Stadtteil Bonames, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Frankfurt gemeinsam mitteilten. Dort soll der 35-Jährige auf einen Polizisten zugefahren sein, der habe sich nur durch Zurückspringen in einen Streifenwagen retten können. Nachdem der Mann später gefasst wurde, erließ ein Richter am Amtsgericht Frankfurt Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Die Polizei wollte den 35-Jährigen den Angaben zufolge auf der A661 kontrollieren. Darauf sei der Mann mit hohem Tempo davongefahren. Von drei Streifenwagen verfolgt habe er die Autobahn verlassen und in der Folge mehrere rote Ampeln überfahren. Durch eine Tempo-30-Zone soll er mit bis zu 120 Stundenkilometern gerast sein.