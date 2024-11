19-Jähriger in Club angegriffen und schwer verletzt

Gründau-Lieblos (dpa) - Ein 19-Jähriger ist in einem Club in Gründau-Lieblos (Main-Kinzig-Kreis) angegriffen und schwer verletzt worden. Der Mann sei in der Nacht zu Samstag offenbar mit einem Messer attackiert worden, teilte die Polizei mit. Er kam mit Schnitt- und Stichwunden am Oberkörper ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestand demnach nicht. Zuvor soll es in der Disco zu einer Diskussion mit einem weiteren jungen Mann gekommen sein.