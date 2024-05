19-Jähriger überschlägt sich mehrfach mit seinem Auto

Frankfurt (dpa/lhe) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 66 nahe Frankfurt hat sich ein 19-Jähriger mehrfach mit seinem Auto überschlagen und dabei schwer verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, schwebte aber nicht in Lebensgefahr, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann in der Nacht zum Freitag auf der Autobahn in Richtung Frankfurt unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen auf der nassen Straße in Höhe der Anschlussstelle Krifteler Dreieck die Kontrolle über den Wagen verlor. Er schleuderte mit seinem Auto rechts über die Leitschutzplanke der Ausfahrt zur B40, überschlug sich mehrfach, prallte in die Böschung und wurde von dort zurückgeschleudert. Die Autobahn musste für die Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt werden.