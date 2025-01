Auto überschlägt sich in Frankfurt - zwei Schwerverletzte

Frankfurt (dpa/lhe) - Bei einem Unfall in Frankfurt sind ein 88-jähriger Autofahrer und seine 90 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall bereits am Samstag auf der Rosa-Luxemburg-Straße an der Anschlussstelle Autobahn 66 / Miquelallee. Das Auto sei aus zunächst unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, habe eine Böschung touchiert, sich überschlagen und sei schließlich auf dem Dach liegen geblieben.