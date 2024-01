19-Jähriger verletzt mit Klappmesser zwei Jugendliche

Eschwege (dpa/lhe) - Zehn Minuten nach dem Jahreswechsel hat im Werra-Meißner-Kreis laut Polizei ein 19-Jähriger mit einem Klappmesser auf zwei Jugendliche eingestochen. Einer der beiden 16 Jahre alten Jungen erlitt bei dem Streit in Eschwege eine Stichwunde im Brustbein und der andere eine am linken Unterarm, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die zwei Opfer kamen ins Krankenhaus. Ursache der Auseinandersetzung war nach Polizeiangaben ein Böllerwurf in Richtung des mutmaßlichen Messerstechers und eines 17-Jährigen gewesen.