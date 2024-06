19 Stipendien für gefährdete Studierende und Forschende

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das Land Hessen unterstützt 19 Studierende und Forschende, die in ihren Heimatländern von Verfolgung bedroht sind. Darunter sind zehn Studierende, sechs Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie drei Doktorandinnen und Doktoranden, wie das Wissenschaftsministerium am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Die Stipendien sind demnach mit insgesamt 900.000 Euro dotiert, richten sich an hoch qualifizierte Geflüchtete und laufen in der Regel ein Jahr lang. Die größte Gruppe der Stipendiaten stammt aus der Ukraine, weitere Herkunftsländer sind Afghanistan, Iran und Russland. «Mit dem ,HessenFonds‘ leisten wir einen Beitrag zum Schutz von verfolgten und in ihren Heimatländern bedrohten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern», wurde Wissenschaftsminister Timon Gremmels (SPD) in der Mitteilung zitiert.