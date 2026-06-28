Anweisung wird ignoriert

2.500 Fans blockieren Straße, um Fußball zu schauen

Public Viewing als Verkehrshindernis: Weil alle Plätze in einem Lokal belegt sind, versammeln sich weitere Fußballbegeisterte auf der Straße - so viele, dass Autos nicht mehr durchkamen.

Fans blockieren eine Straße in Stuttgart, um ihre Mannschaft bei der WM anzufeuern. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart/dpa
Fans blockieren eine Straße in Stuttgart, um ihre Mannschaft bei der WM anzufeuern.

Stuttgart (dpa/lsw) - Weil alle Plätze beim Public Viewing in einem Gastrobetrieb belegt waren, haben rund 2.500 Fans in Stuttgart von der Straße aus ein WM-Spiel verfolgt und den Verkehr blockiert. Polizisten wiesen den Veranstalter - einen Gastrobetrieb - an, eine Plane aufzuhängen, damit die kroatischen Fans die Leinwand nicht mehr von der Fahrbahn aus sehen können und Platz auf der Straße machen. Das war zumindest der Plan der Beamten, wie ein Polizeisprecher erklärte. 

Die Fans waren von der Anweisung offenbar nicht begeistert und befolgten sie nicht. Es sei zu einem Gerangel gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Dabei sei eine Person in der Menge leicht verletzt worden. Schlussendlich blieben die Fans auf der Straße und schauten das Spiel weiter.

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