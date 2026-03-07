2. Fußball-Bundesliga

2:0 gegen Kiel: Darmstadt daheim weiter ungeschlagen

Auch Holstein Kiel kann Darmstadt 98 daheim nicht gefährden. Für den hessischen Zweitligisten ist es der zehnte Sieg zu Hause.

Isac Lidberg erzielte sein 13. Saisontor für Darmstadt. Foto: Uwe Anspach/dpa
Isac Lidberg erzielte sein 13. Saisontor für Darmstadt.

Darmstadt (dpa) - Der SV Darmstadt 98 bleibt daheim eine Macht. Durch den zehnten Heimsieg, den siebten nacheinander, rückten die am Böllenfalltor noch ungeschlagenen Hessen wieder auf einen Aufstiegsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga vor. Nach dem 2:0 (0:0) gegen Holstein Kiel ist Darmstadt mit 48 Punkten Zweiter. Kiel hingegen fiel auf den Relegationsplatz 16 zurück und muss weiter um den Klassenverbleib bangen. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Vor 17.810 Zuschauern im ausverkauften Stadion am Böllenfalltor erzielten Isac Lidberg (48. Minute) und Niklas Schmidt (52.) die Tore für die überlegenen Hausherren. Kiels Marcus Müller musste mit Gelb-Rot bereits in der 25. Minute vom Platz. 

Darmstadt mit Doppelschlag nach der Pause 

In der zu Beginn offensiv geführten, temporeichen und von intensiven Zweikämpfen bestimmten Partie erarbeiteten sich beide Mannschaften früh sehr gute Möglichkeiten. Nach rund 20 Minuten gewann Darmstadt, das sehr offensiv attackierte und Kiel damit zu Ballverlusten zwang, die Oberhand. Kiels Stürmer Müller erwies seinem Team durch den Platzverweis einen Bärendienst, denn danach übernahmen die Lilien die Regie. Die Norddeutschen verlegten sich aufs Kontern. 

Nach Wiederanpfiff erhöhten die Hausherren gegen die dicht gestaffelte Defensive der Störche den Druck. Lidberg nutzte ein feines Zuspiel und erzielte die verdiente Führung. Schmidt traf nur wenige Minuten später den Pfosten, ehe er auf 2:0 erhöhte. Von da an war es ein Spiel auf ein Tor.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
2:0 gegen Dresden: Darmstadt bleibt Tabellenführer
2. Fußball-Bundesliga

2:0 gegen Dresden: Darmstadt bleibt Tabellenführer

Nicht Schalke, nicht Hertha, nicht Hannover: An der Spitze der 2. Liga steht weiter Darmstadt 98. Gegen Dresden entscheidet das starke Stürmerduo das Spiel.

26.09.2025

Ausgerechnet dank Lidberg: Darmstadt besiegt Bochum 4:1
2. Fußball-Bundesliga

Ausgerechnet dank Lidberg: Darmstadt besiegt Bochum 4:1

Isac Lidberg schießt Darmstadt in der 2. Fußball-Bundesliga zu einem verdienten Auftaktsieg gegen Bochum. Es könnte der letzte Auftritt des Schweden im Lilien-Trikot gewesen sein.

02.08.2025

Darmstadt 98 verschafft sich Luft dank Lidberg
2. Fußball-Bundesliga

Darmstadt 98 verschafft sich Luft dank Lidberg

Der SV Darmstadt 98 und die SpVgg Greuther Fürth liefern sich in der ersten Hälfte ein schwaches Zweitliga-Spiel. Die Südhessen dürfen am Ende aufatmen.

06.04.2025

Darmstadts Lidberg für Schwedens Nationalelf nachnominiert
2. Fußball-Bundesliga

Darmstadts Lidberg für Schwedens Nationalelf nachnominiert

Die guten Leistungen von Isac Lidberg sind in Schweden nicht verborgen geblieben. Der Stürmer von Darmstadt 98 fährt zur Auswahl seines Heimatlandes.

13.11.2024

Nächster Stürmer: Darmstadt holt Isac Lidberg
DFB-Pokal

Nächster Stürmer: Darmstadt holt Isac Lidberg

Vor dem DFB-Pokalspiel in Ottensen hat sich Darmstadt noch einmal verstärkt. Innerhalb weniger Stunden kommen zwei Angreifer. Eine Auftaktblamage wie im Vorjahr wollen die Lilien unbedingt vermeiden.

16.08.2024