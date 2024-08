Nächster Stürmer: Darmstadt holt Isac Lidberg

«Isac bringt Durchschlagskraft und Durchsetzungsfähigkeit mit, auch von seiner Robustheit und Dynamik werden wir profitieren können», sagte Trainer Torsten Lieberknecht. «Er befindet sich in einem guten fußballerischen Alter, kann aber noch weitere Schritte in seiner Entwicklung gehen.» Zuvor hatte Darmstadt auf den Fehlstart in der zweiten Liga reagiert und Corredor vom französischen Zweitligisten Rodez AF geholt.