Darmstadt vor schwerem Pokalspiel in Dresden

Darmstadt (dpa/lhe) - Der SV Darmstadt 98 will mit einem Erfolgserlebnis im DFB-Pokal auch Schwung für die 2. Fußball-Bundesliga mitnehmen. «Das Spiel bietet eine Chance, um positive Emotionen und Erlebnisse zu sammeln. Wir messen diesem Spiel genau dieselbe Bedeutung bei wie einer Partie in der Liga. Und wir wollen es unbedingt gewinnen», sagte Darmstadts Coach Florian Kohfeldt vor dem Zweitrundenduell am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) bei Dynamo Dresden.