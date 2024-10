Darmstadt optimistisch nach Remis in Karlsruhe

Karlsruhe/Darmstadt (dpa/lhe) - Die Spieler des SV Darmstadt 98 hätten ihrem Coach Florian Kohfeldt zum 42. Geburtstag gern drei Punkte geschenkt. Am Ende wurde es beim wilden 3:3 (1:2) im Zweitliga-Match beim Aufstiegskandidaten Karlsruher SC zumindest aber ein Zähler. Und der macht Hoffnung auf mehr in den nächsten Partien. «Unsere Entwicklung ist mehr als sichtbar. Es wäre aber schön, wenn wir unsere fußballerische Entwicklung demnächst auch in drei Punkte ummünzen», sagte Kohfeldt.