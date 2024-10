Darmstadt trotzt Karlsruhe bei Tor-Spektakel Punkt ab

Karlsruhe (dpa/lhe) - Der SV Darmstadt 98 hat dem Aufstiegskandidaten Karlsruher SC einen Punkt abgetrotzt. Zum Auftakt des 8. Spieltages in der 2. Fußball-Bundesliga erkämpfte sich das Team von Trainer Florian Kohfeldt beim Tabellendritten trotz zweimaligen Rückstandes ein 3:3 (1:2). Vor 31.034 Zuschauern hatten Dzenis Burnic (11. Minute) und Leon Jensen (28.) die Gastgeber jeweils in Führung gebracht. Isac Lindberg (15.) und Kai Klefisch (54.) glichen zweimal aus. Aleksandar Vukotic (74.) köpfte Darmstadt erstmals in Führung, ehe Fabian Schleusener (76.) dem KSC das Remis rettete. Während Karlsruhe mit 16 Punkten Tabellendritter bleibt, verließ das Team von Neu-Trainer Kohfeldt als 15. zumindest vorerst die Abstiegsränge.