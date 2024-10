Kollektiv gefordert: Dynamo selbstbewusst ins Pokal-Spiel

Dresden (dpa) - Dynamo Dresden liebäugelt mit einer weiteren Pokal-Überraschung. Nachdem der Fußball-Drittligist in Runde eins bereits Fortuna Düsseldorf (2:0) als ein Spitzenteam der 2. Bundesliga ausgeschaltet hatte, wartet nun am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) Darmstadt 98 als Bundesliga-Absteiger. Und mit dem hat Dynamo nicht nur eine Rechnung offen. In neun Begegnungen konnten die Sachsen erst einmal gewinnen, zwei Spiele endeten Unentschieden. Auch das bislang einzige Pokal-Aufeinandertreffen ging verloren: In der 2. Runde der Saison 2020/2021 hieß es im Dresdner Stadion 0:3.