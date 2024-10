Kontertor in der Verlängerung: Darmstadt im Achtelfinale

Dresden (dpa) - Dynamo Dresden hat eine weitere Überraschung im DFB-Pokal verpasst und ist gegen Zweitligist Darmstadt 98 ausgeschieden. Der Drittligist aus Sachsen unterlag mit 2:3 (0:0, 2:2) nach Verlängerung. Vor 30.070 Zuschauern hatte Aleksandar Vukotic (57.) per Kopf die Gäste in Führung gebracht. Der eingewechselte Jakob Lemmer (85.) traf zum Ausgleich, ehe Tobias Kempe (90.+1) per Elfmeter die Lilien wieder in Führung brachte. Erneut Lemmer (90.+8) sorgte für die Verlängerung. In der gelang Isac Lidberg (98.) die Entscheidung.