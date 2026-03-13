Diebstahl

20 Gräber beschädigt - Diebe stehlen Gefäße von Friedhof

In Helsa verschwinden Vasen und Schalen von zahlreichen Gräbern. Auch die Kappelle wird aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nachdem in Helsa 20 Gräber beschädigt und Gegenstände entwendet wurden, ermittelt die Polizei wegen besonders schweren Diebstahls. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Nachdem in Helsa 20 Gräber beschädigt und Gegenstände entwendet wurden, ermittelt die Polizei wegen besonders schweren Diebstahls. (Symbolbild)

Helsa (dpa/lhe) - Unbekannte haben von rund 20 Gräbern auf einem Friedhof im Landkreis Kassel Schalen und Vasen gestohlen. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls, Störung der Totenruhe und Sachbeschädigung.

Die Beamten seien am Donnerstag gegen elf Uhr zu dem Friedhof in Helsa gerufen worden, nachdem ein Mitarbeiter des Bauhofs den Diebstahl bemerkt habe. Nach Angaben der Polizei haben die unbekannten Diebe Schalen und Vasen aus verschiedenen Materialien teils von den Grabplatten abgebrochen.

Kapelle aufgebrochen

Auch die Tür zu der Friedhofskapelle sei von den Tätern aufgebrochen worden, jedoch ohne etwas daraus zu stehlen. Die Höhe des Schadens sei bisher nicht bekannt. Laut Polizei ist unklar, wann genau zwischen Dienstagmittag und Donnerstagfrüh die Gräber beschädigt wurden. Sie geht davon aus, dass die Täter für das Diebesgut ein Fahrzeug nutzten und bittet um Hinweise.

