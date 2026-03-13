20 Gräber beschädigt - Diebe stehlen Gefäße von Friedhof

Helsa (dpa/lhe) - Unbekannte haben von rund 20 Gräbern auf einem Friedhof im Landkreis Kassel Schalen und Vasen gestohlen. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls, Störung der Totenruhe und Sachbeschädigung.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Die Beamten seien am Donnerstag gegen elf Uhr zu dem Friedhof in Helsa gerufen worden, nachdem ein Mitarbeiter des Bauhofs den Diebstahl bemerkt habe. Nach Angaben der Polizei haben die unbekannten Diebe Schalen und Vasen aus verschiedenen Materialien teils von den Grabplatten abgebrochen.

Kapelle aufgebrochen