20-Jähriger in Kassel von Unbekannten schwer verletzt

Kassel (dpa/lhe) - Eine Gruppe Unbekannter hat einen 20-Jährigen in Kassel mit einem Messer oder einem ähnlichen Gegenstand schwer verletzt. Das Opfer trug in der Nacht zum Samstag erhebliche, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen an beiden Beinen davon, wie die Polizei mitteilte. Die vier oder fünf Täter flüchteten nach dem Angriff, dem ein verbaler Streit zuvor gegangen sein soll.