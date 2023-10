Mann greift Israeli in Peking mit Messer an

Peking (dpa) - Ein Mann hat in der chinesischen Hauptstadt Peking einen Israeli mit einem Messer attackiert und verletzt. Die Tat ereignete sich am Freitagnachmittag im Bezirk Chaoyang vor einem Supermarkt, wie die Pekinger Polizei am Freitagabend mitteilte. Das Opfer sei ein 50 Jahre alter Familienangehöriger eines Mitglieds der israelischen Botschaft in China. Die Botschaft befindet sich ebenfalls in dieser Gegend.