20-jähriger Quad-Fahrer lebensgefährlich verletzt

Albstadt (dpa/lsw) - Beim Beschleunigen seines Quad ist ein 20-Jähriger im Zollernalbkreis schwer verletzt worden. Der junge Mann hatte sich in Albstadt nach Polizeiangaben zuvor mit seinem Quad von einem Auto abschleppen lassen, da sein Fahrzeug nicht mehr ansprang. Als es wieder funktionierte, wurde der Spanngurt, der als Abschleppseil diente, am Fahrzeug wieder entfernt - jedoch nicht am Quad. Beim Beschleunigen wickelte sich der Gurt um die Hinterachse und blockiert sie.