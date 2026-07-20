Unfall mit Quad

20-jähriger Quad-Fahrer lebensgefährlich verletzt

Ein Fehler beim Abladen hat schlimme Folgen für einen jungen Mann. Was ein Spanngurt damit zu tun hat.

Der 20-Jährige wurde schwer verletzt per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild). Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Der 20-Jährige wurde schwer verletzt per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild).

Albstadt (dpa/lsw) - Beim Beschleunigen seines Quad ist ein 20-Jähriger im Zollernalbkreis schwer verletzt worden. Der junge Mann hatte sich in Albstadt nach Polizeiangaben zuvor mit seinem Quad von einem Auto abschleppen lassen, da sein Fahrzeug nicht mehr ansprang. Als es wieder funktionierte, wurde der Spanngurt, der als Abschleppseil diente, am Fahrzeug wieder entfernt - jedoch nicht am Quad. Beim Beschleunigen wickelte sich der Gurt um die Hinterachse und blockiert sie.

Durch das abrupte Abbremsen wurde der junge Erwachsene von seinem Fahrzeug abgeworfen. Das Quad schlug auf dem Gehweg auf und blieb liegen. Der 20-Jährige trug den Angaben zufolge keinen Helm und wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Zur Betreuung von Zeugen waren Mitarbeiter der psychosozialen Notfallversorgung vor Ort.

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