70-Jähriger fährt gegen Ampel - lebensgefährlich verletzt

Rodenbach (dpa/lhe) - Ein 70-jähriger Motorroller-Fahrer ist in Rodenbach (Main-Kinzig-Kreis) gegen einen Ampelmast gefahren und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der Mann am Donnerstagnachmittag an einer Kreuzung nach links abbiegen wollen und sei infolge der Kollision auf die Straße gestürzt, teilte die Polizei in Südosthessen am Freitagmorgen mit.