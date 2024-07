Motorroller-Fahrer bei Überholversuch schwer verletzt

Bad Soden-Salmünster (dpa/lhe) - Ein 24 Jahre alter Motorroller-Fahrer ist bei einem missglückten Überholversuch in Bad Soden-Salmünster mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei, die wenige Augenblicke nach dem Unfall im Main-Kinzig-Kreis mit einer Streife zufällig an der Unfallstelle vorbeikam, wollte der Mann aus Biebergemünd das Auto überholen. Dass die 54-jährige Fahrerin nach links abbiegen wollte, habe er zu spät bemerkt und sei in die Seite des Wagens gefahren.