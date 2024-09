Zwei 14-Jährige bei Unfall mit Roller schwer verletzt

Maintal (dpa/lhe) - Zwei 14-Jährige sind in Maintal (Main-Kinzig-Kreis) bei einer Fahrt mit einem Motorroller schwer verletzt worden. Eine Streife auf einer Landstraße habe am Samstagabend die Jugendlichen und den zerstörten Roller auf dem Boden gefunden, teilte die Polizei mit. Die beiden waren demnach möglicherweise mit einem Verkehrszeichen zusammengestoßen. Der Rettungsdienst brachte die beiden Verletzten in Krankenhäuser.