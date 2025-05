Zusammenstoß beim Abbiegen – Jugendliche schwer verletzt

Amerdingen (dpa) - Eine 15-Jährige ist mit ihrem Motorroller an einer Kreuzung im schwäbischen Landkreis Donau-Ries mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Die Jugendliche habe beim Abbiegen den vorfahrtsberechtigten Wagen übersehen, teilte die Polizei mit. Anschließend seien die beiden Fahrzeuge in Amerdingen zusammengestoßen. Die 15-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Den Angaben zufolge war sie nicht in Lebensgefahr.