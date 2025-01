Weinheim: Rollerfahrer bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Weinheim. Ein 82-jähriger BMW-Fahrer und ein 71-Rollerfahrer sind in der Grundelbachstraße kollidiert. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Montagmittag, als der 71-Jährige mit seinem Motorroller die Grundelbachstraße in Richtung Weinheim-Stadtmitte fuhr. Als der BMW-Fahrer von der Lindenstraße in die Grundelbachstraße einbiegen wollte, übersah er den 71-Jährigen und kollidierte mit ihm. Durch den Sturz verletzte sich der Rollerfahrer an der Schulter und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Weinheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.