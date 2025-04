Motorroller-Fahrer bei Unfall gestorben

Solms (dpa/lhe) - Ein Motorroller-Fahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Lahn-Dill-Kreis tödlich verletzt worden. Noch an der Unfallstelle sei er gestorben, teilte das Polizeipräsidium in Gießen mit. Er war am Vormittag von einem Feldweg in eine Kreisstraße bei Solms-Albshausen eingebogen und dort aus bislang unbekannten Gründen gegen das Auto geprallt. Zur Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Sachverständiger beauftragt.