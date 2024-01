Autofahrerin stirbt noch an Unfallstelle

Echzell (dpa/lhe) - Eine Autofahrerin ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall bei Echzell (Wetteraukreis) noch an der Unfallstelle gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau aus Richtung Bisses unterwegs und kollidierte an der Kreuzung einer Kreisstraße mit einem aus Richtung Berstadt kommenden Auto. Dabei sei die Frau tödlich verletzt worden.