87-Jährige stirbt bei Verkehrsunfall in Ranstadt

Ranstadt (dpa/lhe) - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Ranstadt (Wetteraukreis) ist eine 87-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen. Die Seniorin wollte gegen Mittag aus Richtung Dauernheim kommend auf die L3187 fahren und kollidierte mit dem Wagen einer 54-Jährigen. Die 87-Jährige starb noch an der Unfallstelle, die 54-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz.Der Bereich der L3187 und K196 wurde laut Polizei für knapp 3,5 Stunden gesperrt. Ein Sachverständiger soll nun die Ursache für den Unfall ermitteln. «Beide Fahrzeuge sind ein Totalschaden, die Sachschadenshöhe wird auf insgesamt 40.000 Euro beziffert», teilte die Polizei weiter mit. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Büdingen zu melden.