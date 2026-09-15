Kriminalität

20-Jähriger tritt Tram-Kontrolleur zwischen die Beine

Ein junger Mann wird beim Schwarzfahren erwischt. Anstatt sein Fehlverhalten einzusehen, tritt er dem Kontrolleur in die Genitalien.

Ein 20-Jähriger ohne Fahrschein tritt einem Kontrolleur in den Genitalbereich. (Archivbild) Foto: Swen Pförtner/dpa
Ein 20-Jähriger ohne Fahrschein tritt einem Kontrolleur in den Genitalbereich. (Archivbild)

Kassel (dpa/lhe) - Ein 20-Jähriger ohne Fahrschein hat einen Kontrolleur in einer Straßenbahn in Kassel angegriffen und ihm in den Genitalbereich getreten. Bei dem Vorfall am Montag sei das 61 Jahre alte Opfer leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach war der junge Mann zuvor durch sein Verhalten aufgefallen. Er soll sich auf einen Sitzplatz gestellt haben, mutmaßlich um schneller fliehen zu können, wie die Polizei ergänzte. Von dort aus trat er dem Kontrolleur zwischen die Beine. Der 20-Jährige wurde von der Polizei festgenommen. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung und Schwarzfahrens ermittelt.

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