Angriff nach Kontrolle

Kontrolleur attackiert – Frau festgenommen

In Frankfurt wird ein Fahrkarten-Kontrolleur attackiert und verletzt. Eine 25-Jährige soll ihn geschlagen, gebissen und getreten haben.

Die Polizei konnte die Angreiferin noch vor Ort festnehmen. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Die Polizei konnte die Angreiferin noch vor Ort festnehmen. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach der Fahrkarten-Kontrolle in einem Bus in Frankfurt ist ein Fahrkartenkontrolleur attackiert und so schwer verletzt worden, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die 25 Jahre alte Angreiferin wurde noch vor Ort festgenommen und muss sich wegen des Verdachts der Körperverletzung verantworten, wie die Polizei mitteilte. 

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Ersten Ermittlungen zufolge war der 44 Jahre alte Kontrolleur gemeinsam mit einer Kollegin in der Buslinie 29 im Einsatz, als ihnen eine Passagierin auffiel, die beim Erblicken der beiden noch versuchte, auf ihrem Handy ein Ticket zu lösen. Laut den Angaben konnte sich die Frau nicht ausweisen, weshalb der Busfahrer gebeten wurde, vor einem nahen Polizeirevier anzuhalten.

Dort habe die 25-Jährige versucht, die Flucht zu ergreifen. Dies habe der 44-Jährige jedoch verhindert, indem er sich ihr in den Weg gestellt habe. «Dabei schlug die Tatverdächtige dem Kontrolleur mehrfach gegen den Kopf, biss ihn in den Unterarm und trat ihm ins Gesicht», hieß es. Der verletzte Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden. 

Zuletzt hatte es eine Debatte um die Sicherheit von Kontrolleuren gegeben, nachdem es im Februar zu einem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter bei einer Fahrkartenkontrolle in Rheinland-Pfalz gekommen war.

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