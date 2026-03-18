Kontrolleur attackiert – Frau festgenommen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach der Fahrkarten-Kontrolle in einem Bus in Frankfurt ist ein Fahrkartenkontrolleur attackiert und so schwer verletzt worden, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die 25 Jahre alte Angreiferin wurde noch vor Ort festgenommen und muss sich wegen des Verdachts der Körperverletzung verantworten, wie die Polizei mitteilte.

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Ersten Ermittlungen zufolge war der 44 Jahre alte Kontrolleur gemeinsam mit einer Kollegin in der Buslinie 29 im Einsatz, als ihnen eine Passagierin auffiel, die beim Erblicken der beiden noch versuchte, auf ihrem Handy ein Ticket zu lösen. Laut den Angaben konnte sich die Frau nicht ausweisen, weshalb der Busfahrer gebeten wurde, vor einem nahen Polizeirevier anzuhalten.

Dort habe die 25-Jährige versucht, die Flucht zu ergreifen. Dies habe der 44-Jährige jedoch verhindert, indem er sich ihr in den Weg gestellt habe. «Dabei schlug die Tatverdächtige dem Kontrolleur mehrfach gegen den Kopf, biss ihn in den Unterarm und trat ihm ins Gesicht», hieß es. Der verletzte Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden.