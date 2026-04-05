Kriminalität

Polizistin in Frankfurt attackiert – Angreifer festgenommen

Bei einer Kontrolle in Frankfurt wird eine 23-jährige Polizistin von einem Mann angegriffen und verletzt. Nach seiner Festnahme beleidigt er eine weitere Beamtin.

Der Mann wurde festgenommen. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Der Mann wurde festgenommen. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eine 23-jährige Polizistin ist in Frankfurt angegriffen und verletzt worden. Ein 44 Jahre alter Mann soll der jungen Beamtin mit der Faust, der flachen Hand und dem Ellbogen ins Gesicht geschlagen haben, wie die Polizei mitteilte. Die Polizistin sei danach nicht weiter dienstfähig gewesen.

Die Polizei habe nach einer vorausgegangenen Körperverletzung die Identität des Mannes feststellen wollen, als es zum Angriff gekommen sei, hieß es. Der 44-Jährige sei festgenommen worden. Auf dem Revier habe er eine 26 Jahre alte Polizistin «auf sexueller Grundlage» beleidigt, hieß es. Eine Blutabnahme sei angeordnet worden.

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