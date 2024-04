Mann randaliert stundenlang: Spuckt Polizistin ins Gesicht

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein betrunkener Mann soll in Wiesbaden mehrere Stunden lang randaliert und nach seiner Festnahme einer Polizistin ins Gesicht gespuckt haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der Mann am Mittwoch in Gewahrsam gebracht, um ihn ausnüchtern zu lassen und weitere Straftaten zu verhindern. Der 23-Jährige müsse sich nun unter anderem wegen Körperverletzung verantworten.