Angriffe auf Zugpersonal

Fahrkartenkontrolleur von Frau gebissen

Zwei junge Menschen sollen ihre Fahrkarten in der Stuttgarter Straßenbahn vorzeigen, greifen aber stattdessen die Kontrolleure an – dabei hatte eine von ihnen sogar ein Ticket.

Die beiden Angreifer wurden von der Polizei vorläufig festgenommen. (Symbolbild) Foto: Helena Dolderer/dpa
Die beiden Angreifer wurden von der Polizei vorläufig festgenommen. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa) - Bei einer Fahrkartenkontrolle in Stuttgart sind ein 43 Jahre alter Fahrkartenkontrolleur und seine Kollegin angegriffen und leicht verletzt worden. Der Kontrolleur wurde dabei laut Polizei von einer 19-Jährigen in den Arm gebissen.

Dabei hatte die Frau sogar einen gültigen Fahrschein – ihr 20-jähriger Begleiter allerdings nicht. Er wollte aussteigen, als die beiden Kontrolleure an der Haltestelle Bopser in eine Stadtbahn der Linie U12 einstiegen. Die 33-jährige Fahrkartenkontrolleurin fragte ihn jedoch noch nach seinem Ticket, woraufhin er sie angriff und leicht an der Hand verletzte. Ihr Kollege ging dazwischen und wurde daraufhin von der Begleiterin des 19-Jährigen gebissen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Beide Angreifer wurden von der Polizei vorläufig festgenommen. Nun wird gegen sie ermittelt, wie die Polizei mitteilte.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Weiterer Verdächtiger nach Angriff auf Kontrolleure gesucht
Ermittlungen

Weiterer Verdächtiger nach Angriff auf Kontrolleure gesucht

Um einer Ticketprüfung zu entkommen, werden zwei Kontrolleure in Pforzheim angegriffen. Ein Verdächtiger wurde bereits gefasst. Der andere ist noch auf der Flucht.

19.03.2026

Kontrolleur attackiert – Frau festgenommen
Angriff nach Kontrolle

Kontrolleur attackiert – Frau festgenommen

In Frankfurt wird ein Fahrkarten-Kontrolleur attackiert und verletzt. Eine 25-Jährige soll ihn geschlagen, gebissen und getreten haben.

18.03.2026

Schwarzfahrer verletzt drei Kontrolleure
Kriminalität

Schwarzfahrer verletzt drei Kontrolleure

Ein Mann rennt bei der Kontrolle aus einer Stuttgarter Stadtbahn. Drei Kontrolleure können ihn am Gleis aufhalten - doch er wehrt sich.

13.01.2026

Schwarzwald-Baar-Kreis

Mann setzt Pfefferspray gegen Kontrolleur ein

28.06.2023

Fahrkartenkontrolle

49-Euro-Ticket: Bestellnachweis reicht vorerst aus

28.04.2023