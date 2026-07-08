Feldbrand

20.000 Quadratmeter Fläche bei Rheinstetten abgebrannt

Flammen greifen aus dem Bereich einer Straße auf ein Feld über. Landwirte und Einsatzkräfte arbeiten zusammen, um das Feuer zu löschen.

Die Löscharbeiten dauerten knapp zwei Stunden an. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Löscharbeiten dauerten knapp zwei Stunden an. (Symbolbild)

Rheinstetten (dpa/lsw) - In Rheinstetten (Landkreis Karlsruhe) sind am Dienstagabend etwa 20.000 Quadratmeter eines Feldes abgebrannt. Demnach griff das Feuer von einer angrenzenden Straße wegen des starken Windes auf die Fläche über. Wie das Feuer dort entstanden war, sei noch unklar. Da die Fläche schon abgeerntet war, entstand kein Ernteschaden, hieß es. Landwirte unterstützten die Einsatzkräfte nach Angaben der Feuerwehr, indem sie einen Sicherheitsstreifen um die Fläche zogen.

Nach Angaben der Feuerwehr beteiligten sich rund 50 Einsatzkräfte sowie mehrere Landwirte an den Löscharbeiten, die knapp zwei Stunden dauerten. Die Ermittlungen laufen.

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