Wegen Hitze und Wind

Großeinsatz der Feuerwehr - Feldbrand sorgt für Rauchsäule

Dichter schwarzer Rauch steigt auf: Ein Feldbrand bedroht einen Hof. Wie Feuerwehr und Landwirte gemeinsam Schlimmeres verhindern konnten.

Zahlreiche Feuerwehrleute waren bei Hitze im Einsatz, um den Flächenbrand zu löschen. Foto: Ralf Hettler/dpa
Zahlreiche Feuerwehrleute waren bei Hitze im Einsatz, um den Flächenbrand zu löschen.

Elsenfeld (dpa) - Ein in Brand geratenes Getreidefeld hat in Elsenfeld im Landkreis Miltenberg einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Das Feuer breitete sich am Mittwochnachmittag auf einer Länge von knapp einem Kilometer aus und erfasste eine Fläche von mehreren Fußballfeldern, wie die Feuerwehr mitteilte. Der dichte schwarze Rauch war kilometerweit sichtbar.

Das Feuer breitete sich zeitweise in Richtung eines Hofes aus, konnte aber rechtzeitig gestoppt werden. Ein Feuerwehrmann stürzte bei den Löscharbeiten und kam mit einer gebrochenen Hand ins Krankenhaus. Auch Landwirte halfen beim Löschen.

Eine Drohne mit Wärmesicht kontrollierte abschließend die Ränder des betroffenen Gebiets. Gegen Abend war der Einsatz beendet. Die Brandursache blieb unklar.

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