Großeinsatz in Weinheim

Riesige Rauchwolke: Feuerwehr löscht Brand in Wohngebiet

In einem Wohngebiet in Weinheim wüten die Flammen. Was als Garagenbrand beginnt, betrifft schnell auch ein Wohnhaus - und angrenzende Gebäude. Ein Feuerwehrmann braucht medizinische Hilfe.

Die Feuerwehr musste in einer Wohnsiedlung gegen die Flammen kämpfen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Feuerwehr musste in einer Wohnsiedlung gegen die Flammen kämpfen. (Symbolbild)

Weinheim (dpa/lsw) - In einem Wohngebiet in Weinheim sind mehrere Häuser durch einen Brand beschädigt worden. Das Feuer breitete sich am Donnerstagmittag von einer Garage auf ein Wohnhaus und weitere angrenzende Gebäude aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Eine riesige schwarze Rauchwolke sei bereits aus der Ferne erkennbar gewesen. Anwohner hätten zudem von Explosionen berichtet. 

Insgesamt waren rund 50 Feuerwehrleute bis zum Nachmittag im Einsatz. Einer von ihnen musste wegen Kreislaufproblemen medizinisch versorgt werden. Ansonsten wurde niemand verletzt.

Zur Schadenshöhe wurden zunächst keine Angaben gemacht. Das Technische Hilfswerk soll prüfen, ob betroffene Häuser vom Einsturz gefährdet sind.

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